قريبًا.. تنفيذ مبادرة توحيد عمل الأجهزة الأمنية في البلاد

قام رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية في وزارة داخلية الوفاق، بزيارة مدينة بنغازي برفقة عدد من الضباط، حيثُ قام رئيس اللجنة والوفد المرافق له بزيارة مديرية أمن بنغازي وقسم المرور والتراخيص ومصنعي ملابس الشرطة واللوحات المعدنية التابعان للمديرية.

وخلال الزيارة، تمَّ عقد اجتماع في مقر مصنع ملابس الشرطة بحضور مديره وعدد من الضباط والعاملين فيه للوقوف على سير العمل وبحث سبل التعاون بين الصندوق والمصنع.

وجاءت الزيارة في إطار جهود توحيد عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية في البلاد.

