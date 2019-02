المتوسط:

وصل اليوم السبت الموافق 16/2/2019، وفدًا من بعثة الأُمم المُتحدة في ليبيا، إلى مدينة الزاوية، وعقد اجتماعاً مُغلقاً مع مجلسها البلدي.

وعقد الاجتماع، بمقر دار الزاوية للكتاب، لمناقشة أزمة قضية العمال التونسيين الذين اختطفوا قبل يوم في المدينة.

وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير قد صرّح أن 14 عاملا تونسياً تعرّضوا للاختطاف من قبل مجموعة مُسلحة في الزاوية.

