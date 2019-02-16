شحنة جديدة من الوقود في الطريق إلى جنوب ليبيا

العنوان-ليبيا

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استكمال الاستعدادات لانطلاق القافلة السادسة لإمداد الجنوب الليبي بالوقود والغاز، والتي من المقرّر أن تنطلق غدا الأحد من مستودع مصراتة النفطي باتجاه مستودع سبها النفطي وهي محملة بمختلف أنواع المحروقات.

وأكدت شركة البريقة عبر مكتبها الإعلامي أنها ستعلن عن الكميات المنقولة بمجرد انطلاق القافلة، كما أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى محطات التزود بالوقود المعتمدة، مشيدة بالدور الكبير لعمداء البلديات والمجالس الاجتماعية وأمراء المناطق العسكرية والمسؤولين بالمستودعات لتأمين وصول شاحنات الوقود إلى مدن الجنوب الليبي.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة “عماد بن كورة” كافة المواطنين وخصوصا بمدن الجنوب بالإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات، منوها إلى أن عمليات توزيع المحروقات تشهد تحسنا كبيرا بمختلف المدن ومظاهر الازدحام اختفت تقريبا بمعظم المناطق، مما يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع وقطع الطريق أمام المهربين واستغلالهم لبيع المحروقات وتهريبه للخارج.

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