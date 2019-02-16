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ورشة عمل للنهوض بواقع ذوي الإعاقة

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت الجمعية الليبية للإعاقة الحركية ورشة عمل للتعريف بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والاهتمام بهم والنهوض بواقعهم .

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى مشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بذوي الإعاقة ممن يطمحون للوصول بهذه الشريحة إلى درجة عالية من العطاء.

وأضاف البيان بأن الهدف من هذه الورشة هو الفصل بين الفئات المختلفة والتوعية بطريقة الاهتمام والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل فعال في مجتمعهم.

وأوضح البيان أن تنظيم ورشة العمل هذه يأتي في إطار المحاولات الحثيثة من المهتمين والأكاديميين لرفع الوعي والمسؤولية بشأن قضية ذوي الإعاقة بوصفها من أهم القضايا للمساواة بين المواطنين من دون أي اختلاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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