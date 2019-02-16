السيسي يدعو لدعم المسار السياسي في ليبيا وتعزيز جهود المبعوث الأممي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الوضع في ليبيا يتطلب من المجتمع الدولي، الدعم اللازم للمسار السياسي، لتعزيز جهود المعبوث الأممي، غسان سلامة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، شدد خلالها على ضرورة دعم وتمكين مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، مؤكداً حرص بلاده، على تقديم العون للأشقاء في ليبيا لمساعدتهم على استعادة عافيتهم، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك بناء عملية سياسية مستدامة، بما ينعكس إيجاباً على الشعب الليبي، والوضع الإقليمي في منطقتي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي.

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