الغزوي يجتمع بمُنتسبي الجيش في سبها

اجتمع آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، مع منتسبي منطقة سبها العسكرية والوحدات التابعه لها، بحضور الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني العميد أحمد المسماري.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة مركز تمنهنت للمعارض بحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة ورفع الروح المعنوية لوحدات الجيش ومنتسبي منطقة سبها العسكرية، بحضور عدد من الضباط وضباط الصف.

وتمكّنت قوات الجيش الوطني من بسط سيطرتها على المرافق الحيوية في سبها بعد أيام فقط من انطلاق عملية تحرير الجنوب منتصف يناير الماضي.

وكثّفت قوات الجيش من وجودها داخل المدينة وسط ترحيب واسع من جانب أهالي سبها الذين أصدورا بيانات التأييد لهذه العملية التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب ومظاهر الإجرام التي هزّت أمن المنطقة لأعوام.

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