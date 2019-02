المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور، غسان سلامة، مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في مؤتمر ميونيخ للأمن، واطلعه على تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عن تقديره لدعم الحكومة الهولندية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

