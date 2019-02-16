شركة البريقة تعلن إنطلاق قافلة المحروقات السادسة من مصراتة إلى الجنوب غداً

ليبيا -أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استكمال الاستعدادات لإنطلاق القافلة السادسة والتي من المقرّر أن تنطلق من مستودع مصراته باتجاه مستودع سبها النفطي يوم غد الأحد وهي محملة بمختلف أنواع المحروقات.



شركة البريقة أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أنها ستقوم بنشر الكميات المنقولة بمجرد انطلاق القافلة كما أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشكل يومي.



وأثنت الشركة على مجهودات عمداء البلديات والمجالس الإجتماعية وكذلك على كل الجهود المبذولة من قبل مسؤولي ومستخدمي مستودع مصراته وسائقي جمعية النقل بالإضافة الى آمراء المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك وسبها والمنسق الأمني لمناطق الجنوب الذين يقومون بتأمين مسار شاحنات الوقود حتى مستودع سبها النفطي الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه إتجاه منطقته وأهله.

كما ناشدت الشركة كافة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصاً الجنوب إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات وذلك إما من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو بإبلاغ مسؤولي المستودع أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك.

وأشار عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إلى أنه قد طرأ تحسن كبير على عمليات توزيع المحروقات بشكل عام على المواطنين وبمختلف المدن كما أن مظاهر الإزدحام والطوابير قد أختفت تقريباً في معظم المناطق مما يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع داخل البلاد وقطع الطريق أمام تجار التهريب واستغلالهم لبيع المحروقات وتهريبه للخارج.

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