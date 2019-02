تفاصيل اجتماع آمر منطقة سبها العسكرية مع منتسبي الوحدات

المتوسط:

قام آمر منطقة سبها العسكرية اللواء، المبروك الغزوي، بعقد اجتماع مع منتسبي منطقة سبها العسكرية والوحدات التابعة لها، بحضور الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني العميد أحمد المسماري.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة مركز تمنهنت للمعارض، تمَّ بحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة ورفع الروح المعنوية لوحدات الجيش ومنتسبي منطقة سبها العسكرية، بحضور عدد من الضباط وضباط الصف.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد تمكنت من بسط سيطرتها على المرافق الحيوية في سبها بعد أيام فقط من انطلاق عملية تحرير الجنوب منتصف يناير الماضي.

