«الأحوال المدنية»: تفعيل منظومة شطب الوفيات بالمستشفيات

أفاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، بأنَّ المصلحة تقوم بتصنيف منظومة لشطب الوفيات مباشرة حال التبليغ عن الوفاة وتجميد تصريح الدفن بالإضافة لإيقاف التعامل بالرقم الوطني إلى حين استكمال إجراءات الوفاة.

وأضاف بالتمر، أنه تم تطبيق المنظومة لأول مرة في مستشفى طرابلس حيث ستتبعها باقي المدن الكبرى.

وأوضح بالتمر، أنَّ تفعيل المنظومة جاء بعد ملاحظة عدم استكمال بعض المواطنين لهذه الإجراءات مما ترتب عليه وقوع إشكاليات داخل منظومة الأحوال المدنية نتيجة حصول المواطنين على تصريح الدفن وواقعة وفاة بعد تقديم التقرير الطبي دون استكماله الإجراءات اللازمة في مكاتب الأحوال.

