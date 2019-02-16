السراج يبحث مع رئيس وزراء جورجيا في ميونخ التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع رئيس وزراء جمهورية جورجيا ماموكا باختادز.

رئيس وزراء جورجيا أكد في بداية الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى إدراكه لحجم التحديات التي تواجه ليبيا حيث مرت جورجيا منذ سنوات بتجربة مشابهة ولديها تجارب في محاربة الإرهاب الدولي.

وأبدى رئيس وزراء جمهورية جورجيا استعداد بلاده لتقديم المساعدة في المجالات التي تحددها حكومة الوفاق.



من جانبه عبر السراج عن تقديره لدعم جورجيا لحكومة الوفاق، معبراً عن حرص الحكومة على الاستفادة من تجارب الدول الصديقة في مختلف المجالات.



وبحث الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين خاصة في مشاريع البنية التحتية وتم الاتفاق على استقبال جورجيا لكوادر ليبية من مختلف التخصصات الأمنية للاستفادة من تجربة جورجيا.



الاجتماع تطرق أيضاً إلى قضية مواطني جورجيا الموقوفين في ليبيا حيث أكد السراج على ثقته بالقضاء الليبي الذي يضمن للمواطنين الموقفين العدالة وحقوقهم الإنسانية والقانونية، داعياً حكومة جورجيا إلى ارسال وفد لليبيا لمتابعة تفاصيل القضية مع النائب العام.

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