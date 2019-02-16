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أمن طُبرق يُكثّف دورياته الليلية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يكثف قسم النجدة بمديرية أمن طبرق من دورياته الليلية على المفترقات والطرق العامة في المدينة لتأمينها من أي خروقات قد تحدث أثناء الليل، رغم ظروف الطقس الصعبة.

وقال رئيس وحدة الإعلام الأمني بالمديرية، نقيب صفي الدين خطاب، لـ218 إن الوحدات الأمنية تنتشر من التاسعة ليلاً حتى السابعة صباحاً، في 3 نقاط موزعة على أنحاء طبرق.

وأشار مسؤول الحركة في الدوريات الأمنية، أصيل مفتاح، في تصريحات لـ218 إلى أن أهم نقاط تمركز هذه الدوريات هي جزيرة المركز الطبي “المدخل الغربي للمدينة” وتمركز التحكم وتمركز وادي السهل والجامعة.

ونوّه مسؤول الحركة بأن أهم الأمور التي تسعى الدوريات لمكافحتها هي الزجاج المعتم وتعاطي المخدرات كذلك الحد من تهريب الهجرة غير النظامية.

وبدورها، أكدت وحدة الإعلام الأمني أن مدير أمن المدينة يتابع وبشكل شخصي انتشار الدوريات الليلية في المدينة ويشرف على أدق تفاصيل سيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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