أمن طُبرق يُكثّف دورياته الليلية

يكثف قسم النجدة بمديرية أمن طبرق من دورياته الليلية على المفترقات والطرق العامة في المدينة لتأمينها من أي خروقات قد تحدث أثناء الليل، رغم ظروف الطقس الصعبة.

وقال رئيس وحدة الإعلام الأمني بالمديرية، نقيب صفي الدين خطاب، لـ218 إن الوحدات الأمنية تنتشر من التاسعة ليلاً حتى السابعة صباحاً، في 3 نقاط موزعة على أنحاء طبرق.

وأشار مسؤول الحركة في الدوريات الأمنية، أصيل مفتاح، في تصريحات لـ218 إلى أن أهم نقاط تمركز هذه الدوريات هي جزيرة المركز الطبي “المدخل الغربي للمدينة” وتمركز التحكم وتمركز وادي السهل والجامعة.

ونوّه مسؤول الحركة بأن أهم الأمور التي تسعى الدوريات لمكافحتها هي الزجاج المعتم وتعاطي المخدرات كذلك الحد من تهريب الهجرة غير النظامية.

وبدورها، أكدت وحدة الإعلام الأمني أن مدير أمن المدينة يتابع وبشكل شخصي انتشار الدوريات الليلية في المدينة ويشرف على أدق تفاصيل سيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية