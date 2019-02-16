رئيس المجلس الرئاسي يطالب الاتحاد الأوروبي بشطب اسم ليبيا من الدول عالية المخاطر

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الاتحاد الأوروربي بشطب اسم ليبيا من القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر، في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال السراج خلال لقائه بالممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني، أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنه كان من الأجدر التواصل مع حكومة الوفاق، والبحث والتدقيق قبل اتخاذ هذا القرار.

وأضاف السراج أن وفدا ماليا واقتصاديا، سيبحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأوربيين في بروكسل، لتوضيح مدى امتثال ليبيـا لكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وفقاً للمعايير الدولية.

من جانبها جددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية خلال الاجتماع، دعم الاتحاد الأوروبي لخطة المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع، وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكدت موغريني دعمها الكامل لموقف حكومة الوفاق الوطني، تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي، مشددة على أن حقول النفط يجب أن تكون تحت سلطة وإشراف مباشر من حكومة الوفاق الوطني، وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد السراج خلال اللقاء على أهمية عقد الملتقى الوطني الجامع، الذي يمهد لانتخابات تجرى بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة، وجدد دعم حكومة الوفاق الوطني لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لإنجاح المسار الديمقراطي.

ودعا السراج إلى رفع الحظر عن الطيران الليبي، ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية، واتفق على متابعة هذا الأمر من خلال سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

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