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قزيط يطالب بتقديم إعتذار رسمي لبن وليد عن القرار 7 وشعاراته وتداعياته

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة أبوالقاسم قزيط بأن ” ثورة فبراير ”  كانت ثورة كبيرة ولكن بأخطاء خطيرة ومنها المفصلية التي قال إنها إنحرفت بمسارها مبكراً وعلى رأسها قانون العزل السياسي .

وفى تصريح صحافي تلقته منه المرصد ، قال قزيط  بأن قانون العزل حمل في طياته نزعة ثأرية وإستئصالية، داعياً وللضرورة كافة السلطات الحاكمة الآن لإبطال مفاعيله كافة .

وأكد قزيط بأن الخطأ المفصلي الآخر هو القرار رقم 7 لسنة 2012 بحق بن وليد والذي قال بأنه قرار جانبه الصواب تماماً  وأدى لشرخ عميق في النسيج الليبي ، ورافق تنفيذه استخدام رموز وشعارات تاريخية لإيقاظ النعرات فى إشارة منه لرفع صور السويحلي الجد بعد إنتهاء المعارك فى وسط المدينة .

وأضاف : ” لذلك يتوجب على المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والنواب باعتبارهم السلطات العليا في ليبيا ، الإعتذار لأهالي بن وليد عن هذا القرار ، وجبر الضرر للأهالي الذين فقدوا أبنائهم او ممتلكاتهم في هذا القرار الجائر ” .

وختم قزيط مؤكداً بأن بن وليد وقبيلة ورفلة ركيزة أساسية من ركائز البيت الليبي لا تقوم ليبيا بدونها وقال : ” هم لحمة الوطن وسداده، وهم الصهر والجار الجنب فضلاً عن كونهم أهل مكرمة ونخوة وتعودنا منهم أنهم سباقون وسابقون لمصلحة الوطن ”

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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