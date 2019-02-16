بعد خطف 14 تونسي… داخلية الوفاق تؤكد حرصها على سلامة الأجانب

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، حرصها على سلامة جميع الاجانب في ليبيا، مبينة أنها لن تسمح بابتزاز دولهم لأغراض شخصية.

وجاء ذلك في بيان للداخلية بشأن واقعة اختطاف أربعة عشر مواطنا تونسيا، من قبل مجموعة مسلحة خلال توجههم لعملهم في مصفاة مدينة الزاوية، غرب الغاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام وقلق بالغين هذه الواقعة،

محذرة من تبعيات هذه الأعمال الخارجة عن القانون، والتي تعرض سلامة المدنيين للخطر، وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين.

وذكرت الوزارة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعب التونسي والشعب الليبي، مؤكدة حرصها علي العلاقات المتينة بين الحكومة الليبية والحكومة التونسية، موضحة أنها لن تسمح لهذه الأعمال العبثية، بأن تؤثر عليها، وستتخذ كافة الوسائل لتدعيمها.

وأوضحت وزارة الداخلية في صفحتها على الفيس بوك، أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أصدر تعليماته بتشيكل خلية أزمة، بقيادة مدريري الأمن في مدينة الزاوية الكبري، وإعلان حالة الطوارئ في المديريات المعنية.

وبينت الوزارة أن باشاغا، أمر باتخاذ كافة التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة، لضمان سلامة المخطوفين، والإفراج الفوري عنهم، دون قيد أو شرط.

وأضافت وزارة الداخلية، أن الوزير أعطى تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية والضبطية، بالتعاون مع خلية الأزمة، وتقديم المعلومات لها، وتسخير إمكانياتها لتنفيذ هذه المهمة.

وكان مسلحون ليبيون، قد احتجزوا 14 عاملاً تونسياً في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.

وقام المسلحون باحتجاز العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم بمصفاة النفط في الزاوية، ولا يعلم على وجه التحديد حتى الآن مكان احتجازهم.

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