سلامة: الخلاف حول التعامل مع الحركات الإسلامية وخلافات الدول مع معارضاتها يؤثر سلبا على ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الخلاف الفرنسي الإيطالي، ليس الوحيد الذي يؤثر سلبا على الأوضاع في ليبيا.

وأضاف سلامة في لقاء مع وكالة الصحافة الألمانية، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن هناك عددا كبيرا من الخلافات، لاسيما الإقليمية منها، المؤثرة بدورها في أوضاع ليبيا، خاصا بالذكر ما وصفه بالخلاف الحقيقي داخل العالم الإسلامي، حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية، وهو ما يضع الدول المختلفة في صفين مختلفين، وما أثر على ليبيا إلى حد كبير.

كما أشار سلامة إلى وجود خلافات بين حكومات ومعارضاتها يجري تصفيتها في ليبيا، كما حصل مؤخرا لقوات المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية.

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