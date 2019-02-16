جورجيا تبدي استعدادها لمساعدة ليبيا في مجال الأمن

اتفق

وزير الخارجية محمد سيالة، السبت، مع رئيس وزراء جورجيا “ماموكا باختادز”

على تدريب كوادر ليبية من مختلف التخصصات الأمنية في بلاده.

وجاء

الاتفاق، بحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، بعد لقاء وزير الخارجية محمد سيالة ورئيس

المجلس الرئاسي فائز السراج برئيس وزراء جورجيا “ماموكا باختادز” على هامش

مؤتمر ميونخ للأمن.

وأبدى

“باختادز” استعداد بلاده لتقديم المساعدة في المجالات التي تحددها حكومة

الوفاق، مؤكدًا دعم بلاده لحكومة الوفاق وعمق العلاقات بين البلدين.

يُذكر

أن مؤتمر ميونخ للأمن يعقد في دورته الـ 54، في المدة بين 16 و 18 من فبراير، ويحضره

العديد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع، والمئات من خبراء الشؤون العسكرية

والأمنية.

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