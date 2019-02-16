تفاصيل الخطة الأمنية بذكرى ثورة فبراير

ضمن الاستعدادات لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة فبراير، شهدت إدارة العلاقات والتعاون في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السبت، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث الخطة الأمنية الخاصة بهذه الذكرى.

وجاء الاجتماع برئاسة مشرف عام الخطة الأمنية تأمين الاحتفالات عميد رمضان برباش، وبعض مندوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في الخطة.

وتطرق الحضور لآليات إنجاح الخطة الأمنية، والتعاون والعمل بشكل جماعي بين الأجهزة الأمنية لضمان إجراء الاحتفالات بشكل آمن.

وكان مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله، قد عقد اجتماعا الأربعاء الماضي برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة بطرابلس، لمناقشة الخطة الأمنية واتخاذ كافة التدابير لتأمين الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير.

وتشمل الخطة تأمين المرافق الحيوية، وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج مدينة طرابلس، وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، فيما شدد مدير الإدارة على أهمية معاملة المواطنين بالصورة الحسنة.

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