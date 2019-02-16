سلامة لبلومبيرج: الانتخابات الليبية ستجرى قبل نهاية العام الجاري

وقال سلامة في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرج الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن “نهاية العام هناك إمكانية حقيقية” لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مضيفاً أنه “يجب أن يكون ذلك ممكنًا ما لم يحدث شيء آخر”.

وقال سلامه إنه كان هناك “الكثير من التقدم” في جمع الأطراف الليبية معاً خلال الأسابيع القليلة الماضية يجب أن ينعقدالمؤتمر الوطني الجامع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة .

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك “التزام واضح” من قبل جميع الأطراف “بقبول نتائج الانتخابات” لتجنب أزمة مماثلة لعام 2014 ، عندما أثارت الخلافات حول نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة تصعيدًا مسلحًا ، على حد قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية