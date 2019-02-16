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إشارات ضوئية تُزيّن مفترقات بنغازي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل قسم الشؤون الفنية في مديرية أمن بنغازي، تركيب الإشارات الضوئية في شوارع ومفترقات مدينة بنغازي.

وقالت مديرية أمن بنغازي بصفتها في “فيسبوك”، السبت، إن قسم الشؤون الفنية يعمل بهذه الأوقات على تركيب الإشارات الضوئية وصيانة الأعمدة عند مفترق البريقة “المنقار” بتعليمات من مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز.

وأضافت المديرية أن العمل يستهدف تركيب جميع الإشارات الضوئية عند مفترقات بنغازي بإشراف مباشر من قسم المرور والتراخيص بنغازي.

وأكدت المديرية أن تركيب الإشارات الضوئية وإصلاح الأعمدة يأتي في إطار مواصلة جهود الأقسام التابعة لها، وتنفيذاً لخطط عمل المديرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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