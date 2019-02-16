دومة: الوضع في ليبيا يتطلب نبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل

أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن الوضع في ليبيا يتطلب نبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل والحكمة والابتعاد عن المزايدات.

ودعا دومة في منشور أورده على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إلى عقد ملتقى وطني يجمع كافة المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية في مدينة سبها، يكون حجر الأساس في بداية بناء الدولة المدنية التي يطمح لها الجميع، والتي تكون بصناديق الانتخابات لا صناديق الذخيرة.

وبين عضو مجلس النواب، أن العيد الثامن لثورة السابع عشر من فبراير ناقصة، حيث لا تكتمل إلا بتحرير كامل تراب الوطن وبمصالحة شاملة، وكذلك رسم خريطة متكاملة يشارك فيها كل الليبين في طور دستور دائم يحدد الواجبات ويحفظ الحقوق.

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