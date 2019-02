«السراج» يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسي في ميونخ

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم السبت، في ميونخ مع وزير الدفاع الفرنسي السيدة فلورنس بارلي، وتناول الاجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما تم بحث مواضيع تتعلق بمجالات التعاون الثنائي.

وتحدث السراج، عن مستجدات الوضع السياسي والأمني، وعبر عن أمله في أن تتوقف التدخلات السلبية الخارجية التي تشجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي الذي يقود إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، داعيا إلى أن يكون هناك توازنا في تعامل تلك الدول مع أطراف المشهد السياسي الليبي.

وجدد السراج، التأكيد على رؤيته بأن حل الأزمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

