وزيرة دفاع فرنسا تُعلن تزويد بلادها لخفر السواحل الليبي بـ 6 زوارق

المتوسط:

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، عن تزويد خفر السواحل بـ 6 زوارق مجهزة يبدأ وصولها في شهر يونيو المقبل.

وأقر اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، برنامجا للتدريب وتجهيز خفر السواحل الذي أشادت الوزيرة الفرنسية بما حققه من نجاحات في مواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية، كما

وأبدت بارلي تفهمها لما طرحه السراج، وتأييد بلادها لجهود المبعوث الأممي، مؤكدة حرص فرنسا على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي ختام اللقاء رحب السراج، بزيارة وزيرة الدفاع الفرنسي إلى ليبيا في إطار توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

