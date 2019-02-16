السراج ينتقد التدخل الخارجي أمام وزيرة الدفاع الفرنسية

عبّر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال لقاء جمعه بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، السبت في ميونخ، عن أمله في وقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا.

وبيّن السراج أن هذه التدخلات تُشجّع بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي والوصول إلى الدولة المدنية، داعيا بالوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التعامل مع الأطراف الليبية بشكل متوازن.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان إن الأخير أكد للوزيرة الفرنسية أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا عبر إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين المتنازعين على السلطة، ويسبقها ملتقى وطني جامع يبحث آليات الخروج من الأزمة السياسية.

وأضاف البيان أن الوزيرة الفرنسية أكدت تأييد بلادها لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وحرصها على استقرار ليبيا.

وذكر مكتب السراج أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع على برنامج للتدريب وتجهيز خفر السواحل، كما أعلنت بارلي عن عزم فرنسا تزويد خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق مجهزة يبدأ وصولها في شهر يونيو المقبل.

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