السراج يدعو خلال لقائه وزيرة الدفاع الفرنسية إلى وقف التدخلات السلبية في ليبيا

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،

السبت، خلال لقائه وزيرة الدفاع الفرنسية “فلورنس بارلي”، على هامش

مؤتمر ميونخ، بوقف التدخلات السلبية الخارجية التي تشجع بعض الأطراف على عدم

الالتزام بالمسار الديمقراطي الذي يقود إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا.

ودعا السراج خلال اللقاء إلى أن يكون

هناك توازن في تعامل الدول مع أطراف المشهد السياسي الليبي، مؤكدا أن حل الأزمة

الراهنة في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين

المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، بحسب

المكتب الإعلامي للرئيس.

في المقابل، أبدت وزيرة الدفاع

الفرنسية تأييد بلادها لجهود المبعوث الأممي، مؤكدة حرص فرنسا على تحقيق الاستقرار

في ليبيا.

وفي سياق متصل، أعلنت “بارلي” تزويد

خفر السواحل الليبي بـ 6 زوارق مجهزة يبدأ وصولها في شهر يونيو المقبل مع الاتفاق

على برنامج لتدريب وتجهيز قوات خفر السواحل الليبية.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو

سالفيني قد اتهم فرنسا في تصريحات إعلامية بأنها لا تريد تحقق الاستقرار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية