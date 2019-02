اجتماع وزير «داخلية الوفاق» بالنائب المساعد للمدعي العام بواشنطن

المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019م، بديوان وزارة العدل الأمريكية بواشنطن بـ بروس سوارتس النائب المساعد للمدعي العام ووزير العدل وبعض المسؤولي بالمكاتب بوزارة العدل.

وتناقش الطرفان في المواضيع ذات الصلة التي تربط الطرفين من ناحية الأمنية.

واستعرض وزير الداخلية، عدة مواضيع تتعلق بعمل وزارة الداخلية، حيث أبدى الجانب الأمريكي استعداده في دعم وتطوير ومشاركة وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ورعاية الأسرة والطفل وحقوق المرأة وتطوير القدرة المهنية لعناصر الشرطة الليبية.

