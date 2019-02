المتوسط:

أفاد ميناء بنغازي، بـ وصول سفينة نقل الحاويات «تاليا أف» للوكيل الملاحي شركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 163 حاوية بضائع.

وأشار الميناء، بـ وصول سفينة نقل السيارات «قراند برتغال» الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها1034 سيارة قادمة من أوروبا.

The post «ميناء بنغازي» يُعلن وصول سفينتي بضائع وسيارات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية