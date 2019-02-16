باشاغا يبجث مع مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية القضايا الأمنية ودعم الداخلية

ناقش وزير

الداخلية فتحي باشاغا مع النائب المساعد للمدعي العام ووزير العدل الأمريكي

“بروس سوارتس”، المواضيع الأمنية وعمل وزارة الداخلية.

وأبدى الجانب

الأمريكي، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، الجمعة، استعداده لدعم وتطوير

ومشاركة وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ورعاية الأسرة والطفل وحقوق

المرأة، وتطوير القدرة المهنية لعناصر الشرطة الليبية.

يذكر أن وزير

الداخلية فتحي باشاغا اجتمع، الخميس، مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية

“البنتاغون”، في إطار التعاون في المجال الأمني بين البلدين.

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