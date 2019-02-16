السعيدي: تصريحات باشاغا بشأن الجيش خطوة صحيحة

اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي، تصريحات وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا التي قال فيها إن تحرك الجيش للجنوب عمل وطني، وخطوة في الاتجاه الصحيح وتدل على أن ما قام به الجيش هو واجب وطني ليس محتكراً على مجموعة من الغرب أو الشرق أو الجنوب.

وتساءل السعيدي في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، السبت، عن دور حكومة الوفاق من عملية الجيش الوطني في الجنوب، مؤكداً أن الجيش الذي يحارب الإرهاب في الجنوب لم يتلقَ درهماً واحداً من حكومة الوفاق.

وحول ما إذا كان السراج سيقيل باشاغا كما أقال عبدالرحمن الطويل عقب تصريحاته بخصوص الجيش، نفى السعيدي مقدرة السراج على الإقدام على هذه الخطوة، مؤكداً أن باشاغا يملك مجموعة مسلحة قوية وليس بوسع أحد أن يبعده عن مكانه بعكس اللواء عبد الرحمن الطويل .

وكان وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قد صرح لقناة الحرة الأميركية بأن ما يقوم به الجيش الوطني في الجنوب هو عمل وطني .

باشاغا: ما يقوم به الجيش في الجنوب عمل وطني

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