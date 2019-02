المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال توماس والدهاورز.

وجاء هذا اللقاء، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، حيثُ ناقشا الوضع السياسي والأمني في ليبيا وسبل تعزيز الجهود التي تقودها الأمم المتحد في البلاد.

The post «سلامة» يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية بـ أفريقيا الوضع الأمني في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية