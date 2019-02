المتوسط:

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إنَّ الوضع في ليبيا يتطلب نبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل والحكمة والابتعاد عن المزايدات.

ودعا دومة، خلال منشورٍ له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى عقد ملتقى يجمع كافة المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية في مدينة سبها، يكون حجر الأساس في بداية بناء الدولة المدنية التي يطمح لها الجميع، والتي تكون بصناديق الانتخابات لا صناديق الذخيرة.

