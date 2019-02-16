الجنايات الدولية تؤكد عزمها ملاحقة الليبيين الصادر بحقهم أوامر قبض دولية

أكدت

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة”، السبت، على هامش

لقائها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في مؤتمر ميونخ للأمن، عزم المحكمة ملاحقة

كل من صدر بحقه أوامر قبض من المواطنين الليبيين، ورفض محاولات التستر على المتهمين.

وقالت

بنسودة إن المحكمة تزود مجلس الأمن الدولي بتفاصيل القضايا وأدوار الأطراف المؤثرة

فيها، معبرة عن تقديرها لتعاون حكومة الوفاق ودعمها لجهود المحكمة في ملاحقة مرتكبي

الجرائم المطلوبين دوليا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وقبلت

بنسودة دعوة رئيس المجلس الرئاسي لها إلى زيارة ليبيا، وإجراء مباحثات مع مكتب النائب

العام ومسؤولي وزارة العدل، دون أن تحدد موعد الزيارة.

يُذكر

أن محكمة الجنايات الدولية وضعت قائمة تضم عددا من الليبيين المطلوبين لديها، كان آخرهم

آمر المحاور بالقوات الخاصة بعملية الكرامة “محمود الورفلي” الذي تتهمه بارتكاب

جرائم ضد الإنسانية.

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