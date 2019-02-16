المؤقتة تُعلن الأحد عُطلة رسمية

أعلنت الحكومة المؤقتة أن يوم غدٍ الأحد عُطلة رسمية بمُناسبة حلول العيد الثامن لثورة الـ17 من فبراير الذي تزامن مع تقدّمات الجيش الوطني في المنطقة الجنوبية.

وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن موظفي ومسؤولي المؤسسات والإدارات التي تقتضي حاجة عملها إلى تواجدهم داخل مواقع العمل يُستثنون من قرار العطلة الرسمية.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في بيانها أن قرار العُطلة جاء استناداً إلى أحكام القانون رقم “5” لعام 2012 المُتخصص في تحديد مواعيد العُطلات الرسمية المسموحة.

وتشهد المُدن الليبية تجهيزات وتحضيرات كبيرة للاحتفال بذكرى فبراير الثامنة، كما بدأت الأجهزة الأمنية بوضع خططها اللازمة لتأمين هذه الاحتفالات وحمايتها من أي اختراق مُحتمل.

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