قزيط: هذه الأخطاء المفصلية بثورة فبراير

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن أخطاء كبيرة تبعت ثورة السابع عشر من فبراير، ومنها كان مفصليا انحرفت بمسار الثورة مبكرا مثل قانون العزل السياسي الذي حمل في طياته نزعة ثأرية واستئصالية، وفق تعبيره.

ودعا قزيط في تصريح تلقت قناة “218” نسخة منه، السلطات التي تتولى زمام الأمور في ليبيا الآن إلى إبطال قانون العزل السياسي.

وبيّن قزيط أن الخطأ المفصلي الآخر هو قرار رقم 7 والذي أدى إلى شرخ عميق في النسيج الليبي، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار رافقه استخدام رموز وشعارات تاريخية لإيقاظ النعرات.

وأكد قزيط أهمية أن يعتذر المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والنواب لأهالي بني وليد عن هذا القرار وجبر الضرر للأهالي الذين فقدوا أبناءهم وممتلكاتهم.

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