التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، مع الرئيسة المؤقتة لمجموعة البنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وناقشا الطرفان، تطورت الوضع السياسي في ليبيا، حيثُ تبادلا وجهات النظر حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تقلق الشعب الليبي وتُعرقل العملية السياسية.

