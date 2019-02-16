الدفاع المدني تازربو ضحية “الوعود الفارغة”

أعرب رجال الدفاع المدني في مدينة تازربو عن استيائهم ومعاناتهم من قلة الإمكانيات اللازمة للقيام بواجباتهم من إطفاء للحرائق وغيرها من أعمال الإنقاذ المُكلفين بتنفيذها.

وقال منتسبو الدفاع المدني في حديث لـ 218 إن قلة الإمكانيات وصلت إلى امتلاكهم لسيارة إطفاء واحدة شبه مستهلكة.

كما اشتكى رجال الدفاع المدني من عدم توفّر الزي المهني والملابس الخاصة برجال الإطفاء لحمايتهم من مخاطر عملهم، إضافة إلى النقص الشديد في أسطوانات إطفاء الحريق.

وأضاف مسؤول الجهاز أنه لم يتلقَ أي دعم يذكر من الجهات المعنية بذلك منذ نحو 8 سنوات.

يشار إلى أن تازربو تعرضت لهجوم إرهابي منذ أكثر من 3 أشهر وتلقت قطاعات المدينة وعودا بالدعم دون أن يصل أي شيء يذكر منها.

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