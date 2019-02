المتوسط:

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، خلال حواره مع DW عربية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن «الخلاف الفرنسي الإيطالي ليس الوحيد الذي يؤثر سلباً على الأوضاع في ليبيا»، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الخلافات لاسيما الإقليمية منها والمؤثرة بدورها في أوضاع هذا البلد.

وأوضح المبعوث الأممي أن «هناك خلافا حقيقيا داخل العالم الإسلامي حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية، وهذا الخلاف يضع الدول المختلفة في صفين مختلفين، وهو أمر تتأثر به ليبيا إلى حد كبير».

The post شاهد ماذا قال «سلامة» عن الخلاف الفرنسي الإيطالي بشأن ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية