مدعية الجنائية الدولية: إصرار على ملاحقة مطلوبين ليبيين للعدالة

أكدت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودة، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تصميم المحكمة على ملاحقة كل من صدر بحقه أوامر قبض.

وأعلنت بنسودة خلال لقائها بالسراج، اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، رفضها لمحاولات التستر على المطلوبين لديها، موضحة أن المحكمة تزود مجلس الأمن الدولي، بتفاصيل القضايا وأدوار الأطراف المؤثرة فيها.

وتطرقت المدعية العامة إلى القضايا الملاحق فيها مواطنون ليبيون، معرجة على المصاعب التي تواجه تنفيذ إجراءات المحكمة حيالهم.

وعبرت المدعية العامة عن تقديرها لحكومة الوفاق الوطني، ودعمها لجهود المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم المطلوبين دولياً.

من جانبه جدد السراج، تأكيده على تعاون حكومة الوفاق الوطني، ومؤسساتها القضائية والعدلية، مقدرا الظرف الصعب الذي يواجه عمل المحكمة، بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي الدعوة للمدعية العامة لزيارة ليبيا، وإجراء مباحثات مع مكتب النائب العام، ومسؤولي وزارة العدل.

وأبدت بنسودة موافقتها المبدئية للدعوة، على أن تقرر موعدها في وقت لاحق، وفقا لما أوضحته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة قد دانت عدم القبض على القيادي بعملية الكرامة محمود الورفلي، رغم تقديم مذكرات إيقاف بحقه.

وأكدت بنسودة في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي أن الورفلي، أعدم عشرة أشخاص ببنغازي، مضيفة أن مكتبها سيصدر مذكرات توقيف جديدة بشأن ما ارتكب من جرائم في بنغازي.

وأضافت المدعية أن توقيف وتسليم الورفلي، أصبح ضرورة ملحّة داعية كل الدول والسلطات الليبية، للتعاون في تسليمه.

يشار إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في الـ15 من أغسطس الماضي، أمرا بالقبض على الورفلي، بعد الادعاء بمشاركته بشكل مباشر في سبعة حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر