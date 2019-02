المتوسط:

شارك الممثل الخاص غسان سلامة، في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن.

شارك في الجلسة كل من وزيرة خارجية النرويج إين إريكسن سورايد والمدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاند حيث تركز النقاش مع الجمهور المتميز حول دور الأمم المتحدة في ليبيا وأفضل سبل الوساطة مع الأطراف غير الحكومية.

The post “سلامة” يشارك في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر ميونخ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية