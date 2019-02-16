الأطقم الطبية بغات تحتج على الواقع الصحي “المرير”

شهدت ضاحية البركت التابعة لمدينة غات، يوم السبت، وقفة احتجاجية للعناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة والفنيين والعاملين بإدارة الخدمات الصحية على مستوى بلدية غات.

وانتقد المحتجون في وقفتهم تدني مستوى الخدمات الصحية في المدينة وعموم المنطقة، مطالبين جهات الاختصاص في قطاع الصحة بتغيير مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدية غات، مؤكدين أنه المسبب الرئيسي في تراجع الخدمات الصحية في المنطقة، مهددين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المحتجون شعارات منها “وزارة الصحة أنقذوا مرضى غات، الخدمات الصحية والطبية بمنطقة غات صفر، وزارة الصحة نُريد التغيير، لا للفتنة”.

وحملوا في بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق مسؤولية “العبث وتدهور الأوضاع الصحية وانقطاع الكثير من الموظفين عن العمل لعدم استجابة الوزارة لمطالبهم بتغيير مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدية غات”.

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