المتوسط:

دعا السفير الجزائري بواشنطن مجيد بوقرة إلى ضرورة إشراك “مَن يحملون السلاح أيضًا” في مسار المصالحة في ليبيا، وألا تقتصر جهود التسوية على العمل مع السياسيين فقط.

جاء تصريحات الدبلوماسي الجزائري خلال حلقة نقاش نظمتها مجموعة التفكير «ذي ناشيونال إنتيريست» بواشنطن اليوم السبت، حول مقاربة الجزائر في حل الأزمة الليبية

