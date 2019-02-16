مرور بنغازي يباشر في تركيب الإشارات الضّوئية عند مفترق المنقار

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

باشر قسم الشّؤون الفنيّة، التّابع لمديرية أمن بنغازي، في تركيب الإشارات الضّوئية وصيانة الأعمدة الضوئية ، عند مفترق البريقة “المنقار”.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات مدير أمن بنغازي عميد “عادل عبد العزيز”، بتركيب جميع الإشارات الضوئية بمفترقات المدينة، وبإشراف مباشر من رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي عقيد “وليد البرعصي” .

ويُعدّ هذا العمل من ضمن مواصلة جهود الأقسام التابعة للمديرية، وتنفيذاً لخطط عمل المديرية، و ما هو إلا سليل لبرنامج عمل الأقسام التابعة لها، وترجمته في أرض الواقع، وفقًا لمكتب الإعلام الأمني بالمديرية.

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