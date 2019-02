المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وزير الدولة الألماني والتر لندنر، وأطلعه على تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام عن تقديره للدعم الألماني لجهود الأمم المتحدة كدولة شريكة، وعضوة في مجلس الأمن، وعلى رئاسة لجنة العقوبات في ليبيا.

