فرنسا تعلن تزويد خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق مجهزة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت مع وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بحث مواضيع تتعلق بمجالات التعاون الثنائيبين الجانبينوأقر الاجتماع برنامجا للتدريب وتجهيز خفر السواحل وأشادت الوزيرة الفرنسية بما حققه من نجاحات في مواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية، كما أعلنت عن تزويد خفر السواحل ب 6 زوارق مجهزة يبدأ وصولها في شهر يونيو المقبل.

وتحدث السراج عن مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا معربا عن أمله في أن تتوقف التدخلات السلبية الخارجية التي تشجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي الذي يقود إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، داعيا إلى ان يكون هناك توازنا في تعامل تلك الدول مع أطراف المشهد السياسي الليبي.

وجدد السراج التأكيد على رؤيته بأن حل الازمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، وأن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق سبل الخروج من الإنسداد السياسي الحالي، وفقا لمبادرة المبعوث الاممي غسان سلامة. وأعربت بارلي عن تفهمها لما طرحه السراج وتأييد بلادها لجهود المبعوث الاممي، مؤكدة حرص فرنسا على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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