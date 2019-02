المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع الجنرال توماس والدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، وتناول الاجتماع عدد من الملفات في اطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا.

وبحث الاجتماع على وجه الخصوص إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية، وأن لا يقتصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الاٍرهاب بل يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب، وفي هذا الصدد طالب السيد الرئيس بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من “الافريكوم”.

كما أكد الطرفان استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة بأجهزتها المختلفة وحكومة الوفاق الوطني ومطاردة فلوله أينما وجدت، مشيدين بنجاعة هذا التعاون منذ أن بدأت عمليات تحرير سرت.

The post “السراج” يجتمع مع قائد “أفريكوم” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية