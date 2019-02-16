داخلية الوفاق تدعو إلى تحقيق المصالحة الوطنية

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق كافة الليبيين بمناسبة ذكرى 17 فبراير إلى لم الشمل وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين أنباء الشعب الواحد لبناء دولتهم بعيدا عن الصراعات التي أرهقت كاهل الوطن والمواطن. وعقد اليوم السبت بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية اجتماع أمني موسع برئاسة عميد رمضان برباش مشرف عام الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات بذكرى السابع عشر من فبراير.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عدد من مندوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية شاركوا في إعداد الخطة موضحا أنه جرى بحث سبل التعاون وإنجاح سير عمل الخطة الأمنية, وحث الجميع على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد, لإنجاح مستهدفات هذه الخطة ولضمان قيام هذه الاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان.

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