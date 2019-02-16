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بالفيديو..أولى رسائل التجمع الوطني الليبي عقب اعلان تأسيسه

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد اليوم السبت ،بأحد فنادق العاصمة طرابلس ،مؤتمر تأسيسي لما يسمى ” التجمع الوطني الليبي” ،تحت عنوان ” معاً لبناء دولة مدنية ”  ،وقد قدّم خلاله عضو التجمع طارق دعوب في كلمة مصورة ،أهداف التجمع الوطني الليبي.
و أكد التجمع الوطني الليبي دعمه لأي حل سياسي يقوم على أساسه خروج جميع الأجسام السياسية الحالية من المشهد السياسي و بناء سلطات توافقية ،داعيا إلى الاستمرار في العمل بإعلان دستوري إلى حين الخروج من الفوضى السياسية و الأزمة الدستورية في البلاد.
ونص البيان المكون للتجمع الوطني الليبي ،على  إصدار النظام الاساسي للتجمع وميثاق الشرف لمنتسبيه مؤكداً بأن ليبيا تمر بظروف صعبة نتيجة ماوصفه بـ ” الإنقلاب العسكري ” سنة 2014  فى إشارة منه لعملية الكرامة التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية .

البث المباشر:فعاليات المؤتمر التأسيسي للتجمع الوطني الليبي – طرابلس العاصمة#روح_تسري#التناصح

Posted by ‎ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‎ on Saturday, February 16, 2019

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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