بالفيديو..أولى رسائل التجمع الوطني الليبي عقب اعلان تأسيسه

عقد اليوم السبت ،بأحد فنادق العاصمة طرابلس ،مؤتمر تأسيسي لما يسمى ” التجمع الوطني الليبي” ،تحت عنوان ” معاً لبناء دولة مدنية ” ،وقد قدّم خلاله عضو التجمع طارق دعوب في كلمة مصورة ،أهداف التجمع الوطني الليبي.

و أكد التجمع الوطني الليبي دعمه لأي حل سياسي يقوم على أساسه خروج جميع الأجسام السياسية الحالية من المشهد السياسي و بناء سلطات توافقية ،داعيا إلى الاستمرار في العمل بإعلان دستوري إلى حين الخروج من الفوضى السياسية و الأزمة الدستورية في البلاد.

ونص البيان المكون للتجمع الوطني الليبي ،على إصدار النظام الاساسي للتجمع وميثاق الشرف لمنتسبيه مؤكداً بأن ليبيا تمر بظروف صعبة نتيجة ماوصفه بـ ” الإنقلاب العسكري ” سنة 2014 فى إشارة منه لعملية الكرامة التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية .

البث المباشر:فعاليات المؤتمر التأسيسي للتجمع الوطني الليبي – طرابلس العاصمة#روح_تسري#التناصح Posted by ‎ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‎ on Saturday, February 16, 2019

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