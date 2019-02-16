أمريكا: مستعدون لدعم الداخلية الليبية في مجال حقوق الإنسان

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بالنائب المساعد للمدعي العام ووزير العدل الأمريكي روس سوارتس وبعض المسؤولين بالمكاتب بوزارة العدل. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الطرفان بحثا خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة العدل الأمريكية بواشنطن المواضيع ذات الصلة التي تربط الطرفين من ناحية الأمنية. وأعرب الجانب الأمريكي عن استعداده لدعم وتطوير ومشاركة وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ورعاية الأسرة والطفل وحقوق المرأة وتطوير القدرة المهنية لعناصر الشرطة الليبية.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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