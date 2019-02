المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، وأطلعه على تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وناقش سلامة، الخطوات القادمة لخطة عمل الأمم المتحدة بهدف إحداث الاستقرار في ليبيا.

