أبوجازية: نتوقع الانتهاء من صيانة مطار سرت في مارس ‎

توقع مدير مطار سرت الدولي المهندس صلاح أبوجازية الانتهاء من أعمال صيانة المطار بشكل نهائي بحلول شهر مارس القادم. وقال أبوجازية في تصريحات صحفية، السبت، إنهم سيشرعون في صيانة مهبط المطار الأسبوع القادم بعد أن انتهت أعمال النظافة وإزالة مخلفات الحرب، مشيرا إلى أن صيانة الهبط ستتم تحت إشراف لجنة فنية من مصلحة المطارات الليبية.

وأوضح أبوجازية أن اللجنة المشرفة على صيانة المطار قامت بتوصيل الكهرباء للمطار بشكل كامل وصيانة البوابة الرئيسية وتركيب الأبواب والنوافذ وصيانة دورات المياه وموقف السيارات الخاص بموظفي المطار. وأضاف أن نسبة انجاز أعمال صيانة صالة الانتظار والمغادرة بلغت 40 بالمائة، فيما بلغت نسبة انجاز صيانة وتجهيز وتأثيث الاستراحات الملحقة للمطار 80 بالمئة، كما تم الانتهاء من أعمال تنظيف المستودع الرئيسي بالمطار لاستخدامه كمخزن.

وأشار مدير مطار سرت، إلى أنه تم انشاء محطة وقود جديدة خاصة بسيارات موظفي المطار بسعة 15 ألف لتر، ويتم حاليا صيانة وتأثيث المبنى الإداري الذي يضم 12 مكتبا. وكانت إدارة مطار سرت الدولي تسلمت في شهر يناير الماضي شحنة من معدات وأجهزة السلامة وأجهزة إطفاء الحرائق قدمتها مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة لأول مرة، كما تسلمت اليومين الماضيين فرش أرضي وتجهيزات مكتبية من جامعة سرت.

والأسبوع الماضي هبطت أول طائرة مروحية بمطار سرت الدولي، منذ توقف المطار عن العمل قبل خمس سنوات وتحديدا في منتصف 2014 عقب سيطرة التنظيمات المتطرفة على المدينة .وأصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعليماته في اكتوبر 2018 لوزارة المواصلات بتفعيل مطار سرت الدولي واستكمال المشاريع المتوقفة به بعد تعرضه للدمار أثناء عملية البنيان المرصوص في حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش.

والخميس الماضي قام عماد المنشوف مستشار نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق بزيارة ميدانية للمطار لمتابعة أعمال الصيانة واستمع لشروحات وتوضيحات كافيه علي سير العمل والتجهيزات داخل المطار وابرز العراقيل التي يواجهها مطار سرت وأهم احتياجاته.

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